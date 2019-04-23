Минниханов утвердил даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил дни проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году.

Согласно указу, Ураза-байрам пройдет 4 июня, Курбан-байрам — 11 августа. Оба дня являются нерабочими днями.

Даты праздников определены «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями».

Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан определили, что первый день Рамадана начнется 6 мая. В этом году он составляет 29 дней. Ураза-байрам приходится на 4 июня.