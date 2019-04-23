По факту серии угонов дорогостоящих иномарок в Татарстане и Башкирии осудят двух мужчин

В Башкирии перед судом предстанут ранее судимые жители Оренбурга по факту серии краж дорогостоящих иномарок.

По версии следствия, в 2017—2018 годах двое мужчин в возрасте 49 лет и 51 лет угнали девять иномарок Mazda и Renault на территории Башкирии и Татарстана. Злоумышленники использовали специальное электронное оборудование, позволяющее им открывать машины без ключа.

После взлома транспортные средства перегонялись в заранее арендованные гаражи. Ущерб составил 6,8 млн рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Кроме того, один из злоумышленников реализовывал краденые иномарки по поддельным документам и перебитым идентификационным номерам. Ему удалось обмануть четырех покупателей, получив от них около 3 млн рублей.

Обвиняемые признали вину в совершении преступлений. Украденные автомобили возвращены законным владельцам.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ решила отменить транспортный налог на угнанные автомобили.