По факту серии угонов дорогостоящих иномарок в Татарстане и Башкирии осудят двух мужчин
В Башкирии перед судом предстанут ранее судимые жители Оренбурга по факту серии краж дорогостоящих иномарок.
По версии следствия, в 2017—2018 годах двое мужчин в возрасте 49 лет и 51 лет угнали девять иномарок Mazda и Renault на территории Башкирии и Татарстана. Злоумышленники использовали специальное электронное оборудование, позволяющее им открывать машины без ключа.
После взлома транспортные средства перегонялись в заранее арендованные гаражи. Ущерб составил 6,8 млн рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Кроме того, один из злоумышленников реализовывал краденые иномарки по поддельным документам и перебитым идентификационным номерам. Ему удалось обмануть четырех покупателей, получив от них около 3 млн рублей.
Обвиняемые признали вину в совершении преступлений. Украденные автомобили возвращены законным владельцам.
Уголовное дело передано в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ решила отменить транспортный налог на угнанные автомобили.Общество БашкортостанТатарстан
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