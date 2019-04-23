СП Сбербанка и «Яндекса» может купить гипермаркеты «О'Кей» — СМИ

Совместное предприятие (СП) Сбербанка России и «Яндекса» может приобрести часть бизнеса ретейлера «О'Кей».



По данным источника «Коммерсанта», бизнес гипермаркетов «О'Кей» можно оценить примерно в 90% от стоимости всей компании. Капитализация группы на Лондонской бирже на вечер 22 апреля составляла около $516,6 млн. Таким образом, бизнес гипермаркетов может стоить $464,9 млн.



В Сбербанке и «О'Кей» возможную сделку комментировать отказались.



Источник ТАСС в Сбербанке заявил, что информация о том, что банк может вести переговоры о финансировании сделки по покупке части бизнеса торговой сети «О'Кей» в интересах СП с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета», не соответствует действительности.



Ранее в Сбербанке сообщали, что у кредитной организации нет планов по покупке ретейлера «О'кей» в собственных интересах.

