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СП Сбербанка и «Яндекса» может купить гипермаркеты «О'Кей» — СМИ

10:23, 23.04.2019
СП Сбербанка и «Яндекса» может купить гипермаркеты «О'Кей» — СМИ
Фото: wikimedia.org

Совместное предприятие (СП) Сбербанка России и «Яндекса» может приобрести часть бизнеса ретейлера «О'Кей».

По данным источника «Коммерсанта», бизнес гипермаркетов «О'Кей» можно оценить примерно в 90% от стоимости всей компании. Капитализация группы на Лондонской бирже на вечер 22 апреля составляла около $516,6 млн. Таким образом, бизнес гипермаркетов может стоить $464,9 млн.

В Сбербанке и «О'Кей» возможную сделку комментировать отказались.

Источник ТАСС в Сбербанке заявил, что информация о том, что банк может вести переговоры о финансировании сделки по покупке части бизнеса торговой сети «О'Кей» в интересах СП с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета», не соответствует действительности.

Ранее в Сбербанке сообщали, что у кредитной организации нет планов по покупке ретейлера «О'кей» в собственных интересах.

Бизнес
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