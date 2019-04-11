Сбербанк не собирается покупать ретейлер «О'кей» в собственных интересах

У Сбербанка нет планов по покупке ретейлера «О'кей» в собственных интересах, сообщает ТАСС.

— Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О'кей» в собственных интересах, — отметили в пресс-службе банка.

Напомним, ранее Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» создали платформу «на_полке», которая автоматизирует процесс заказа товара и занимается подбором поставщиков для владельцев магазинов. Ассортимент нового проекта насчитывает порядка 50 тысяч различных товаров, начиная от продуктов питания и напитков и заканчивая бытовой химией. Платформа рассчитана на бизнесменов, которые владеют розничными магазинами и предприятиями общественного питания.



