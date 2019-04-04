Для многодетных семей снизили ряд имущественных и земельных налогов

В Госдуме приняли в окончательном, третьем чтении закон, который дает возможность многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю, сообщает «Интерфакс».

Уже действующее ограничение для жилой недвижимости на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, будет распространено на земельный налог.

Напомним, ранее сообщалось, что предложение о единовременной выплате по 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей передано вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В письме председателя комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова подчеркивается, что нововведение позитивно скажется в рамках мер, направленных на пропаганду положительного образа многодетной семьи в России.