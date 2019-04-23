Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланки превысило 300 человек

Количество жертв в результате серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланки, достигло 310 человек.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 21 апреля. Террористы заложили бомбы в христианских храмах и популярнейших отелях Шри-Ланки. Пострадавшими числятся около 500 человек, передает портал The Quint.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.



