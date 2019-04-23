KIA назвала цены на обновленный Soul для России

Автопроизводитель KIA сообщил сколько будет стоить обновленная модель Soul на российском рынке. Цены начинаются от 1,029 млн рублей в зависимости от комплектации.

Продажи стартуют 3 июня, передает агентство «Автостат». На российском рынке автомобиль будет представлен в одиннадцати комплектациях. Среди них ожидается и спортивный вариант KIA Soul GT Line.

Для России запланированы три варианта бензиновых двигателей: два атмосферных, объемом 1.6 MPI (120 л. с.) и 2.0 MPI (147 л. с.) литра, а также агрегат с турбонаддувом 1.6T-GDI (200 л. с.).

Кроме того, производитель приготовил для российских покупателей три вида коробок передач. Среди них механическая трансмиссия на 6 передач, 6-ступенчатый «автомат» и роботизированная трансмиссия на 7 передач с двумя сцеплениями. Последняя предусмотрена только для спортивной версии модели.

Компания увеличила габариты машины в целом. Отдельно отмечается и выросший объем багажника.

Soul получил дисковые тормоза, ABS, систему курсовой устойчивости ESC, интегрированную систему активного управления VSM, ассистент экстренного торможения BAS, ассистент старта на подъеме НАС и систему мониторинга давления в шинах TPM.

Напомним, что обновленный Kia Soul вошел в число претендентов на премию World Car of the Year-2019 в номинации «Городской автомобиль года».











