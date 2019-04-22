Бывший гендиректор «Известий» попросил Чайку забрать его дело у ФСБ

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Обвиняемый в мошенничестве бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия" Эраст Галумов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Он попросил главу надзорного ведомства изъять его дело из Следственного управления ФСБ.

Экс-руководитель издательства считает, что уголовное дело должны вести представители другой структуры. Он утверждает в письме Генпрокурору, что сотрудники ФСБ уже угрожали его семье требуя признаний и предлагали за взятку "послабление в ведении уголовного дела".

"Осознавая реальность угрозы в свой адрес и опасаясь за своих близких родственников, я был вынужден оговорить себя, подписав признательные показания, а мои родственники выплатили часть вымогаемой взятки", - цитирует письмо ТАСС.

Галумов просит Чайку дать ему возможность "рассказать всю правду" о его деле, "которое по очевидным причинам должно быть расследовано заново". Он также просит предоставить ему госзащиту и перевести в другой следственный изолятор. Обвиняемый подчеркивает, что отказывается от "каких-либо следственных действий" и дачи показаний до перевода его дела в другой следственный орган.

Бывший гендиректор «Известий» обвиняется в мошенничестве на 140 млн рублей. Он был арестован в начале 2018 года, а дело было возбуждено еще в 2016-м. При этом преступления, которые вменяются Галумову, датируются следствием 2009-2012 годами.