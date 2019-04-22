Иран пообещал ответить на нефтяные санкции США

МИД Ирана сообщил о подготовке ответа на решение президента США Дональда Трампа не делать исключений из иранских «нефтяных» санкций.

«Решение не имеет никакого значения. МИД Ирана находится в контакте со своими зарубежными партнерами. Итоги этих консультаций будут учтены. По данному вопросу будет принято соответствующее твердое решение», — цитирует ТАСС сообщение иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил с начала мая 2019 года не выводить другие страны из-под действия американских санкций за закупку нефти у Ирана. Этот ход уже поставил формат ОПЕК+ и сделку по сокращению добычи нефти, главными участниками которой можно назвать Саудовскую Аравию и Россию. Эксперты ожидают, что Иран отреагирует на возвращение санкций отказом от ядерной сделки, сдерживающей вооружение Тегерана.