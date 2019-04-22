Самая длинная пробка в Казани достигла 3,4 км

Самой крупной пробкой за понедельник, 22 апреля, в Казани стал затор на проспекте Победы. Он растянулся на 3,4 км, от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина.

Эта пробка была зафиксирована в 8:22 и продержалась 1,5 часа, передает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером максимальная загруженность дорог в столице Татарстана составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. При этом необычно плотным назван трафик на участке улиц Гвардейская и Зорге по направлению в центр города, здесь пробки достигли 6 баллов, что на 2 балла выше обычного уровня.

Также длинными пробками на сегодня признаны заторы на улицах Аграрная и Космонавтов (2,4 км), Техническая (2,3 км), Татарстан и Пушкина (2,1 км), Оренбургский тракт (2,1 км).