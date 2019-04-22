Новости общества

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госсовет РТ поддержал кандидатуры мировых судей в Набережных Челнах и Казани

11:44, 22.04.2019
Госсовет РТ поддержал кандидатуры мировых судей в Набережных Челнах и Казани
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на 47-м заседании Госсовета Республики Татарстан пятого созыва депутаты рассмотрели избрание мирового судьи и исполнение обязанностей мирового судьи. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

В результате голосования Госсовет избрал Резеду Сафину мировым судьей сроком на пять лет на судебный участок №18 по судебному району города Набережные Челны. На судью, находящегося в отставке, Валентину Стасюк возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Ново-Савиновскому судебному району города Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее избрание мировых судей проводилось на 45-м заседании Госсовета РТ.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров