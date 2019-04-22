Госсовет РТ поддержал кандидатуры мировых судей в Набережных Челнах и Казани

Сегодня на 47-м заседании Госсовета Республики Татарстан пятого созыва депутаты рассмотрели избрание мирового судьи и исполнение обязанностей мирового судьи. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.



В результате голосования Госсовет избрал Резеду Сафину мировым судьей сроком на пять лет на судебный участок №18 по судебному району города Набережные Челны. На судью, находящегося в отставке, Валентину Стасюк возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Ново-Савиновскому судебному району города Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее избрание мировых судей проводилось на 45-м заседании Госсовета РТ.