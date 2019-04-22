Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

В ряде регионов России ожидаются весенние заморозки в конце апреля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Похолодание придет в Волгоградскую область, Калмыкию и республики Северного Кавказа. Ночью там температура может опуститься до -5°С. В Ростовской области столбик термометра упадет до -8°С.

Самыми холодными регионами останутся Ненецкий округ, Республика Коми и Красноярский край. По прогнозам синоптиков, в данных регионах будет мокрый снег. На Таймыре возможны морозы до -20°С, передает «РГ».

В центральные регионы России придет тепло — до +21°С. На Урале и в Сибири также потеплеет. Днем от +8 до +13 градусов и небольшие осадки.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +18°С.