Хоккеист "Ак Барса" Лукоянов сыграл за футбольный клуб "КАМАЗ" против "Уфы-2"

Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Лукоянов сыграл за футбольный клуб "КАМАЗ" (Набережные Челны) в домашнем матче против "Уфы-2" в рамках Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).



Встреча состоялась в Набережных Челнах и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забил Давид Караев (36-я и 70-я минуты). Лукоянов вышел на поле на 86-й минуте матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Напомним, что в апреле Артем Лукоянов подписал контракт с футбольным клубом «КАМАЗ».

Его контракт с "Ак Барсом" истекает 30 апреля 2019 года.

