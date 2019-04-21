Казанские ученые создали систему прослушивания лекций для студентов с нарушением слуха

Ученые Казанского научно-исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева разработали программно-аппаратный комплекс для студентов с нарушением слуха.

По словам сотрудника вуза Павла Накорякова, устройство работает через приложение на смартфоне. Через него настраивается встроенный радиоприемник на волну радиомикрофона преподавателя.

«Студенты слушают через слухоречевой прибор, выполненный в виде приложения. К комплексу привязан сервер, где хранятся пользовательские аудиограммы - индивидуальные частотные настройки, позволяющие человека слышать звуки», - сказал Накоряков.

Отмечается, что в схеме необходимо предусмотреть центр, который будет настраивать приложение для студентов. Также комплекс включает в себя словарь с выражениями глухих, пополняемый через студенческую группу в соцсети "ВКонтакте", передает ТАСС.

Специалисты университета представили свою систему в марте. Разработка была выполнена на средства гранта.

Напомним, ранее ученым из Казани удалось синтезировать наночастицы для более эффективной доставки лекарств.