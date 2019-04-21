Россияне в 2018 году добились компенсаций морального вреда на рекордные 2,7 млрд рублей

Россияне в прошлом году добились выплат компенсаций морального вреда на рекордную сумму в 2,7 млрд рублей



Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году суды удовлетворили частично или полностью 15,8 тыс. исков о моральной компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

В 2016 году эта сумма была почти втрое ниже (1,02 млрд руб.), а в 2017 году она составила 2,5 млрд руб, передает ТАСС.

Речь идет о выплатах пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, при несчастных случаях на производстве, нарушениях при оказании платных медуслуг и так далее.



Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году больше всего решений — 238 — принял против России. Часть из них касаются компенсации морального вреда.

