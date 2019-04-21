Ученые назвали лучшее время суток для физических тренировок

Группа ученых из научно-исследовательского Института имени Вейцмана выяснила, что тренировки по вечерам могут оказаться эффективнее, чем в любое другое время суток.

Сначала ученые провели эксперимент на мышах. Их отправили на беговую дорожку. Вечером у грызунов зафиксировали повышение уровня метаболита ZMP, связанного с выработкой энергии и сжиганием жира.

После были проведены тесты с людьми, которые показали аналогичные результаты. Ученые пришли к выводу, что вечерние тренировки, в отличие от утренних и дневных, проходят при пониженном потреблении кислорода, что делает упражнения эффективнее, пишет портал Medical Xpress.

Ранее ученые рассказали, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой.