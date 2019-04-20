В ЦОДД определили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы выяснил, что владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ чаще других нарушают правила дорожного движения (ПДД).

При этом среди машин нарушителей преобладают черные, желтые и синие цвета.

По данным ЦОДД, самые дисциплинированные водители передвигаются на автомобилях марок Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen. Среди них наиболее часто встречаются черные и серые машины, следует из информации, которая размещена на странице ЦОДД в Twitter.

Ранее в ГИБДД предложили отменить 50-процентную скидку на штрафы для водителей, которые постоянно превышают скорость.