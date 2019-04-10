ГИБДД предложило отменить скидку на штрафы для постоянных нарушителей ПДД

Фото: Максим Платонов

ГИБДД предложило отменить 50-процентую скидку на штрафы для водителей, которые постоянно превышают скорость.

«Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», — сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин, его слова приводит ТАСС.

Напомним, Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. Ранее Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Эксперты «Реального времени» оценивают решение скептически. Подробности — в нашем материале.