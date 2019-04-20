В Татарстане ожидается слабый дождь и до +12°С

Сегодня, 20 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами слабый дождь. Ветер северо-западный, северный слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до -5°С. Максимальная температура днем — от +7°С до +12°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 7—9 градусов выше нуля.