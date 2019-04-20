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В Татарстане ожидается слабый дождь и до +12°С

05:39, 20.04.2019
В Татарстане ожидается слабый дождь и до +12°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 20 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами слабый дождь. Ветер северо-западный, северный слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до -5°С. Максимальная температура днем — от +7°С до +12°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 7—9 градусов выше нуля.

Общество Татарстан
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