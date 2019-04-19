В Кремле разочаровались качеством доклада Мюллера о «российском вмешательстве»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в качестве доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся в не лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений», — сказал он.

По его словам, в России таким бы докладом заинтересовалась Счетная палата, так как непонятно, «на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков», пишет ТАСС.

Песков отметил, что в «в целом доклад по-прежнему не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке».

Напомним, что вчера был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.