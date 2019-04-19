Рустам Минниханов наградил Фарида Минигулова медалью за заслуги перед Татарстаном
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня наградил медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан» генерального директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарида Минигулова.
Согласно документу награда вручена «за особый вклад в развитие химической промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу».
Напомним, сегодня прошло годовое собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2018 год. До начала годового собрания Рустам Минниханов посетил модернизированные и новые объекты предприятия, сданные в эксплуатацию в 2018 году.Промышленность Татарстан
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