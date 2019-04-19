Минкомсвязи РФ назвало самый популярный сервис на портале госуслуг

Самым популярным сервисом на портале госуслуг является проверка своего лицевого счета в Пенсионном фонде.

В прошлом году от россиян поступило более 16 млн таких запросов, сообщил в авторской колонке для «РИА Новости» глава Минкомсвязи Константин Носков.

Второй по популярности стала услуга по регистрации транспорта — 9,2 млн запросов. Также популярными являются услуги смены водительских удостоверений (5,6 млн), оформления нового загранпаспорта (4 млн) и выбора участка для голосования на выборах президента страны (1,7 млн).

На 1 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг было зарегистрировано 86,4 млн физических и 462 тыс. юридических лиц.

Ранее сообщалось, что к 2021 году госуслуги в России пройдут полную цифровую трансформацию.