К 2021 году госуслуги в России пройдут полную цифровую трансформацию

Правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов), сообщает «Коммерсантъ».

25 дорожных карт по их развитию должны быть готовы в июне 2019 года. К 2021 году развитие суперсервисов должно превратить взаимодействие гражданина с государством в цифровое и в большей части дистанционное.

Напомним, ранее сообщалось, что 11% жителей России прибегают к цифровым услугам не реже одного раза в день, при этом 47% — хотя бы раз в неделю, сообщает РБК. По этому значению Россия находится на 9-м месте в мире, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.