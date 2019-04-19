В Токио мусоровоз врезался в толпу прохожих

В центре Токио мусоровоз въехал в толпу прохожих после столкновения с легковушкой.

В результате аварии пострадали порядка 10 человек, в том числе 20-летняя девушка с грудным ребенком. На данный момент они находятся без сознания, передает издание The Mainichi.

Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что у центрального вокзала в Амстердаме автомобиль въехал в толпу людей.