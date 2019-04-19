Запуск музея на базе Ту-144 в Казани обойдется в 150 млн рублей

Казанский авиационный институт (КНИТУ-КАИ) привлек для создания музейно-образовательного комплекса на базе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 порядка 37,5 млн рублей.



«Примерно около 50 млн рублей будет стоить прилегающее здание, плюс вся внутренняя начинка будет стоить примерно столько же. В общей сложности, по нашим оценкам, реализация проекта обойдется в сумму порядка 150 млн рублей», — сказал ректор вуза Альберт Гильмутдинов.

Музейный комплекс планируют открыть к старту мирового турнира WorldSkills, пишет ТАСС.

«Мы подали новую заявку в Фонд президентских грантов, в Благотворительный фонд Потанина, в «Росмолодежь», с Министерством просвещения активно работу ведем. Мы надеемся и ждем поручения президента страны по итогам его визита в Казань, оно должно быть прописано отдельно, в общем, работа идет», — добавил он.

Ранее Гильмутдинов на встрече с представителями общественности и президента России Владимира Путина рассказал про Ту-144, перевезенный к зданию вуза, и идею создать единственный в мире интерактивный музей техники в нем. Он попросил помочь решить вопрос с музеем.



«Идея хорошая, надо поддержать. Я обещаю, что с коллегами переговорю, чтобы они вернулись к этому проекту и помогли вам», — ответил Путин.