В Псковской области принудительно посадили самолет, который незаконно залетел в воздушное пространство РФ

В Псковской области российские военные принудительно посадили небольшой самолет, который нарушил границу РФ и залетел в воздушное пространство РФ со стороны балтийских стран.

«В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли», — цитирует источника «Интерфакс».

На перехват самолета подняли истребитель и другую авиацию. В результате его удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

На данный момент пилот задержан, его личность, гражданство и цели полета устанавливаются.

Ранее истребители ВВС Великобритании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 вблизи британского воздушного пространства.