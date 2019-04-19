В Псковской области принудительно посадили самолет, который незаконно залетел в воздушное пространство РФ
В Псковской области российские военные принудительно посадили небольшой самолет, который нарушил границу РФ и залетел в воздушное пространство РФ со стороны балтийских стран.
«В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли», — цитирует источника «Интерфакс».
На перехват самолета подняли истребитель и другую авиацию. В результате его удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
На данный момент пилот задержан, его личность, гражданство и цели полета устанавливаются.
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