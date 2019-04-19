Эксперт прогнозирует курс доллара не выше 64,6 рубля

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в интервале 63,5—64,6 рубля за доллар США. На этой неделе рубль укрепился и ушел в зону 63,8—64 рубля за доллар США. На предстоящей неделе значительную поддержку национальной валюте окажут высокие цены на нефть и уплата основных налогов — акциза, НДС и НДПИ. 29 апреля компании уплатят налог на прибыль. Совокупный объем платежей по налогам в этот период составит почти 1,2 трлн рублей.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин считает, что сегодня рубль продолжит получит поддержку от высоких котировок нефти и продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду, и прогнозирует курс на 19 апреля в коридоре 63,55—64,30 рубля за 1$.



Вчера рубль закрылся на отметке в 63,83 руб./долл. На фоне отсутствия значимых событий в течение дня российская валюта торговалась в довольно узком диапазоне в 63,86—64,17 руб./долл.

Нефть превысила отметку в 72 долл./бар. на фоне рисков сохранения текущего уровня добычи нефти в Венесуэле, Иране и Ливии. Также были опубликованы данные управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,4 млн баррелей (эксперты прогнозировали рост показателя).

18 апреля 2019 года первый зампред Банка России Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019» заявила, что регулятор не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте.