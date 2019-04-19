Facebook признался в хранении паролей миллионов пользователей Instagram в читаемом формате

Компания Facebook, которая владеет Instagram, призналась, что хранила пароли миллионов пользователей сервиса фотографий в читаемом формате.

Facebook собирается оповестить всех пользователей, чьи пароли хранились незащищенными. При этом пароли не использовались сотрудниками компании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Facebook.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook непреднамеренно получила списки контактов электронной почты порядка 1,5 млн пользователей.

В марте руководство Facebook признало, что хранило часть паролей от учетных записей миллионов пользователей соцсети в незащищенном виде. Пароли пользователей соцсети хранились во внутренних системах хранения данных и были доступны сотрудникам Facebook.