Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей — СМИ

Социальная сеть Facebook непреднамеренно получила списки контактов электронной почты порядка 1,5 млн пользователей.

Это выяснилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов, сообщает издание Business Insider.

Facebook уже исправила ошибку и начала удалять контакты. Также соцсеть уведомляет людей, контакты которых были импортированы.

Сбор информации пользователей происходил с мая 2016 года, она использовалась в том числе для создания списка рекомендуемых друзей.

Ранее специалисты компании UpGuard сообщили, что в открытый доступ попали около 540 млн записей о пользователях социальной сети Facebook.