Новости технологий

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей — СМИ

07:49, 18.04.2019
Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей — СМИ
Фото: flickr.com

Социальная сеть Facebook непреднамеренно получила списки контактов электронной почты порядка 1,5 млн пользователей.

Это выяснилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов, сообщает издание Business Insider.

Facebook уже исправила ошибку и начала удалять контакты. Также соцсеть уведомляет людей, контакты которых были импортированы.

Сбор информации пользователей происходил с мая 2016 года, она использовалась в том числе для создания списка рекомендуемых друзей.

Ранее специалисты компании UpGuard сообщили, что в открытый доступ попали около 540 млн записей о пользователях социальной сети Facebook.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров