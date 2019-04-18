Facebook случайно получил списки контактов 1,5 млн пользователей — СМИ
Социальная сеть Facebook непреднамеренно получила списки контактов электронной почты порядка 1,5 млн пользователей.
Это выяснилось, когда компания проверила процедуру верификации аккаунтов, сообщает издание Business Insider.
Facebook уже исправила ошибку и начала удалять контакты. Также соцсеть уведомляет людей, контакты которых были импортированы.
Сбор информации пользователей происходил с мая 2016 года, она использовалась в том числе для создания списка рекомендуемых друзей.
Ранее специалисты компании UpGuard сообщили, что в открытый доступ попали около 540 млн записей о пользователях социальной сети Facebook.Технологии
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