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В Перми появится новая улица

08:51, 19.04.2019
В Перми появится новая улица
Фото: gorodperm.ru

В Перми появится новая улица в жилом районе Красные казармы Свердловского района города.

Депутаты регионального Заксобрания предложили назвать улицу в честь первого секретаря Пермского обкома КПСС Бориса Коноплева. Соответствующее обращение будет направлено к мэру Дмитрию Самойлову, передает «Коммерсант».

В ближайшее время инициативу рассмотрит городской совет по топонимике.

Стоит отметить, что Борис Коноплев руководил Пермской областью с 1972 по 1988 год.

Напомним, ранее стало известно, что городские власти установят в Перми памятник Федору Достоевскому.

Общество
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