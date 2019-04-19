В Перми появится новая улица
В Перми появится новая улица в жилом районе Красные казармы Свердловского района города.
Депутаты регионального Заксобрания предложили назвать улицу в честь первого секретаря Пермского обкома КПСС Бориса Коноплева. Соответствующее обращение будет направлено к мэру Дмитрию Самойлову, передает «Коммерсант».
В ближайшее время инициативу рассмотрит городской совет по топонимике.
Стоит отметить, что Борис Коноплев руководил Пермской областью с 1972 по 1988 год.
Напомним, ранее стало известно, что городские власти установят в Перми памятник Федору Достоевскому.Общество
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