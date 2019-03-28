Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля приедет в Россию на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики в Москве.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника президента по внешней политике Лаури Куузинга, двусторонних встреч не запланировано.

Стоит отметить, что последний раз президент Эстонии приезжал в Россию в 2011 году, тогда этот пост занимал Томас Хендрик Ильвес.