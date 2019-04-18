Во время сбоя с низкими ценами «Связной» успел продать более 850 смартфонов

Сегодня сайт «Связного» из-за сбоя около 15 минут продавал смартфоны по сильно сниженным ценам. За это время пользователи успели оформить заказы на 854 устройства.

Так iPhone 8 с памятью 64 Гб можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, а iPhone 7 с 32 Гб за 4,99 тысячи рублей.

«Все, кто успел сделать заказы, получат товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа», — передает РБК сообщение пресс-службы компании «Связной — Евросеть».

При этом пресс-служба не уточнила сколько из этих 854 товаров были куплены по сниженной из-за сбоя цене.

