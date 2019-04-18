Ак Барс Банк запустил сервисы для самозанятых

Ак Барс Банк запустил мобильные сервисы для самозанятых в приложении «Ак Барс Онлайн» (6+).

Клиенты могут выбрать Ак Барс Банк в качестве партнера для взаимодействия с ФНС, если они уже зарегистрировались как самозанятые. Для этого не нужно посещать отделения банка и налоговой службы.

Все доходы от профессиональной деятельности клиенты могут быстро отмечать в приложении, и при этом не нужно привязывать к системе какую-то конкретную карту. Если самозанятый получил оплату не на карту, а иным способом, к примеру наличными, то необходимую сумму можно вручную добавить в разделе «Мои продажи».

Для всех доходов в приложении можно сформировать чек и отправить его клиентам любым удобным способом: с помощью мессенджера или по почте. Предварительно самозанятый выбирает для кого — физического или юридического лица — нужно создать чек. Если он был сформирован по ошибке или клиенту пришлось вернуть деньги, то чек можно аннулировать.

В ближайшее время Ак Барс Банк представит еще несколько удобных функций. В мобильном приложении клиенты смогут зарегистрироваться как самозанятые и оплачивать начисленные налоги. Для этого им не придется подавать налоговые декларации и готовить бухгалтерскую отчетность. Прямо в приложении клиенты увидят размер начисленного налога и смогут его оплатить с помощью любой карты банка.

Помимо этого, Ак Барс Банк подготовил специальный раздел для самозанятых на портале Life.Profit (16+). Статьи от фрилансеров про личный опыт работы в новом налоговом режиме, ликбезы по теме, рекомендации от юристов и экономистов — все это будет собрано в онлайн-журнале о финансовой грамотности Ак Барс Банка.

Узнать подробную информацию о налоговом режиме для самозанятых и скачать приложение «Ак Барс Онлайн» можно по ссылке.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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