В Казани спасатели провели учения, отработав действия при паводке

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МЧС проводит в Казани Всероссийские командно-штабные учения. Спасатели отрабатывают действия во время паводка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В рамках занятий был разыгран сценарий с рыбаком на оторвавшейся льдине и жителями, оказавшимися на отрезанной паводком территории.

Для этого спасатели использовали 20 единиц спецтехники, в том числе судно на воздушной подушке и вездеход «Шерп».

«У нас 14-й год был, когда порядка 170 человек оторвались на льдине. Тоже были привлечены десятки единиц техники», — рассказал руководитель казанского инспекторского отделения ГИМС Марат Ганиев.