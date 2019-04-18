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Евро достиг минимума почти за год

15:59, 18.04.2019
Евро достиг минимума почти за год
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Евро в ходе торгов на «Московской бирже» опустился ниже 72 рублей. Таким образом, европейская валюта достигла самой низкой отметки с 25 мая 2018 года.

По данным на 15.00, стоимость 1 евро составляла 71,9975 рубля. Доллар торговался на отметке 63,9475 рубля.

Напомним, что в начале апреля Минэкономразвития представило прогноз на курс рубля на весь 2019 год. В МЭР считают, что в пользу укрепления рубля в этом году будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро.

Экономика
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