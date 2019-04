Россия расположилась между Бангладеш и Венесуэлой в рейтинге свободы прессы

Россия заняла 149-е место из 180 в рейтинге свободы прессы за 2019 год.

В списке, составленном правозащитной организацией «Репортеры без границ», РФ оказалась между Венесуэлой (148-е место) и Бангладеш (150-е место).

В прошлом году Россия занимала 148-е место. Снижение рейтинга связано с арестами, обысками и «драконовскими» законами.

В топ-3 рейтинга свободы прессы вошли Норвегия, Финляндия и Швеция.

