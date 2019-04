NYT получила Пулитцеровскую премию за расследование о Трампе

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию материалов о финансах семьи президента США Дональда Трампа.

Награды были удостоены журналисты газеты Дэвид Барстоу, Сюзэнн Крейг и Расс Бюттнер.

На сайте премии отмечается, что данные репортажи «опровергли заявления (Трампа) о том, что его богатство заработано с нуля», а также «раскрыли детали о бизнес-империи с многочисленными случаями уклонения от налогов».

Также лауреатами премии стали The Wall Street Journal, Pittsburg Post, Sun Sentinel, Associated Press, Reuters, сотрудник The Washington Post и фотокорреспонденты Reuters.

Премии в области литературы получили писатели Ричард Пауэрс, Джеки Сибблис Дрери, Дэвид Блайт, Джеффри Стюарт, поэт Форрест Гандер, журналист Элайза Грисволд, музыкант и композитор Эллен Райд.

Посмертно Пулитцеровская премия была присуждена «королеве соула» Арете Франклин.

Пулитцеровская премия одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Вручается ежегодно с 1917 года.

Напомним, что в прошлом году Пулитцеровскую премию получил рэпер Кендрик Ламар.