Bloomberg назвал самые «несчастные экономики» мира

Венесуэла заняла первое место в рейтинге самых «несчастных экономик» мира (Misery Index) по версии Bloomberg.

Страна возглавила список из-за сильной инфляции и высокой безработицы. Это, по мнению составителей «Индекса несчастья», сильнее всего подрывает уровень жизни.

В топ-10 самых «несчастных экономик» мира также попали Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Уругвай, Бразилия, Испания и Саудовская Аравия.



Страной с «счастливой экономикой» мира стал Таиланд. Далее идут Швейцария и Сингапур.

Напомним, в прошлом году Венесуэла также возглавила рейтинг «самых несчастных экономик» мира.

Это стало четвертым попаданием страны на первое место подряд. В этом году Венесуэла возглавила рейтинг пятый раз.

