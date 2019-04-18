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Bloomberg назвал самые «несчастные экономики» мира

12:38, 18.04.2019 1
Bloomberg назвал самые «несчастные экономики» мира
Фото: pixabay.com

Венесуэла заняла первое место в рейтинге самых «несчастных экономик» мира (Misery Index) по версии Bloomberg.

Страна возглавила список из-за сильной инфляции и высокой безработицы. Это, по мнению составителей «Индекса несчастья», сильнее всего подрывает уровень жизни.

В топ-10 самых «несчастных экономик» мира также попали Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Уругвай, Бразилия, Испания и Саудовская Аравия.

Страной с «счастливой экономикой» мира стал Таиланд. Далее идут Швейцария и Сингапур.

Напомним, в прошлом году Венесуэла также возглавила рейтинг «самых несчастных экономик» мира.

Это стало четвертым попаданием страны на первое место подряд. В этом году Венесуэла возглавила рейтинг пятый раз.

ОбществоЭкономика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:47
    А у нас нет никакой экономики,не осталось предприятий и заводов,а поэтому нас и не включают ни в какие списки.Мы стали на уровне малоразвитых стран южной Африки
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