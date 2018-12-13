Бюджет Казани в 2019 году превысит 23 млрд рублей

Сегодня на 30-й сессии Казгордумы депутаты приняли проект бюджета на 2019 год, доходы и расходы которого составляют 23 млрд рублей.

Таким образом, бюджет следующего года оказался на 1,4 млрд рублей (6,5%) больше бюджета 2018 года.

Рост доходов городского бюджета предполагается и в плановый период 2020—2021 годов. Так, в 2020 году городская казна должна получить 23,6 млрд рублей (рост на 2,6%), а в 2021 году показатель планируют увеличить до 23,7 млрд рублей, сообщает корреспондент «Реального времени.



Напомним, что за 10 месяцев этого года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Казани в объеме 12,7 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.