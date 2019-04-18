АСВ впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса и ИП

По состоянию на 1 марта 2019 года малый бизнес разместил в банках 2,6 млн вкладов на общую сумму 3,11 трлн рублей. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов по данным вкладам составляет 0,75 трлн рублей, при этом остатки на 89% счетов малых предприятий не превышают 1,4 млн рублей.

Как сообщает АСВ, у ИП в банках — участниках системы страхования открыло 2,8 млн счетов. на общую сумму 0,57 трлн рублей, страховая ответственность агентства составляет 0,33 трлн рублей. Остатки на 97% счетов ИП также не превышают сумму 1,4 млн рублей.

Стоит отметить, что эта информация раскрывается впервые.



Напомним, по итогам 2018 года объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился в два раза и достиг 188,3 млрд рублей. Число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, в прошлом году уменьшилось с 637,8 тыс. до 356,8 тыс. человек.