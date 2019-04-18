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Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»

11:39, 18.04.2019
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Фото: realnoevremya.ru

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом будет установлен льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

«Ипотечные каникулы» будут доступны для тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и тех, кто их оформит после вступления закона в силу,

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