Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом будет установлен льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

«Ипотечные каникулы» будут доступны для тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и тех, кто их оформит после вступления закона в силу,

