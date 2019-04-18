На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия — «государством, которое распространяет терроризм в мире».

Ранее в ходе брифинга Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины были сделаны заявления о том, что Россия якобы участвует «в организации терактов на территории Украины». На брифинге, кроме прочего, сообщили о задержании прибывших в страну людей, которые якобы являются представителями российских силовых ведомств, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что «ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины» якобы несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.