В Казгордуме вручили мандат депутата Александре Картошовой из Камского инновационного кластера.
Сегодня на сессии Казанской городской думы мэр города вручил мандат депутата главному специалисту отдела финансирования и анализа Камского территориально-производственного кластера Александре Картошовой.
Два мандата освободились после того, как депутаты Елена Войтко и Александр Колесов сложили свои полномочия.
Напомним, что Александр Колесов возглавляет компанию «Кан-Авто». Также он является сыном Николая Колесова — гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в «Ростех». Елена Войтко занимает пост коммерческого директора ООО «УК «Казанская Ривьера».ОбществоВласть Татарстан
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