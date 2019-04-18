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В Казгордуме вручили мандат депутата Александре Картошовой из Камского инновационного кластера.

10:45, 18.04.2019
В Казгордуме вручили мандат депутата Александре Картошовой из Камского инновационного кластера.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня на сессии Казанской городской думы мэр города вручил мандат депутата главному специалисту отдела финансирования и анализа Камского территориально-производственного кластера Александре Картошовой.

Два мандата освободились после того, как депутаты Елена Войтко и Александр Колесов сложили свои полномочия.

Напомним, что Александр Колесов возглавляет компанию «Кан-Авто». Также он является сыном Николая Колесова — гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в «Ростех». Елена Войтко занимает пост коммерческого директора ООО «УК «Казанская Ривьера».

ОбществоВласть Татарстан
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