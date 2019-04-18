В Казгордуме вручили мандат депутата Александре Картошовой из Камского инновационного кластера.

Сегодня на сессии Казанской городской думы мэр города вручил мандат депутата главному специалисту отдела финансирования и анализа Камского территориально-производственного кластера Александре Картошовой.

Два мандата освободились после того, как депутаты Елена Войтко и Александр Колесов сложили свои полномочия.

Напомним, что Александр Колесов возглавляет компанию «Кан-Авто». Также он является сыном Николая Колесова — гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в «Ростех». Елена Войтко занимает пост коммерческого директора ООО «УК «Казанская Ривьера».