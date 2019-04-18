Суверенный фонд Франции вложится в создание сети центров для пожилых людей в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital, и компания Orpea Group создадут в России сеть реабилитационных центров для пожилых людей.

Соглашение об этом будет подписано в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с французскими бизнесменами, которая пройдет сегодня.

Сначала стороны вложат в создание центров €200 млн. На эти средства планируется открыть центр под брендом Clinea в медицинском кластере в «Сколково», а также 20—30 подобных учреждений в регионах РФ, пишет РБК.

В дальнейшем объем вложений может быть увеличен. Также к проекту в перспективе могут присоединиться ближневосточные суверенные фонды из числа соинвесторов РФПИ.

Ранее сообщалось, что Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком запустит проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов.