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В Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался пройти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина

08:10, 18.04.2019
В Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался пройти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина
Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке мужчина с двумя канистрами бензина пытался зайти в собор Святого Патрика. Его остановил сотрудник службы безопасности.

Также с собой у мужчины были бутылки с жидкостью для розжига и зажигалки, пишет NBC News.

В архиепархии Нью-Йорка заявили, что «внутри собора ничего не произошло», хотя внутри было много людей.

На данный момент злоумышленник задержан.

Происшествия
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