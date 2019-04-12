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Аналитики: богатые люди владеют почти всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

08:39, 12.04.2019 1
Аналитики: богатые люди владеют почти всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
Фото: pixabay.com

3% самого богтаого населения России имеют 89% всех финансовых активов и наличных сбережений, а также 92% всех срочных вкладов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование неравенства, проведенное аналитиками Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

Подобное исследование проводилось впервые. Оценка концентрации финансовых активов в верхней доходной группе была проведена на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики. Росстат выполняет подобный анализ на основе данных налоговой статистики, которые не совсем четко отражают реальность и показывает другие данные.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, увеличилось на $20,5 млрд.

ЭкономикаФинансы
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:49
    На месте власти надо задуматься к чему это может привести...
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