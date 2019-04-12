Аналитики: богатые люди владеют почти всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
3% самого богтаого населения России имеют 89% всех финансовых активов и наличных сбережений, а также 92% всех срочных вкладов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование неравенства, проведенное аналитиками Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, увеличилось на $20,5 млрд.ЭкономикаФинансы
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