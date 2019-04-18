В России построят семь новых общежитий для осужденных женщин с маленькими детьми

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России построит семь общежитий для совместного проживания осужденных женщин с малолетними детьми.

Возведение объектов должно быть завершено к 2021 году. Общежития расположатся в Хабаровском крае, Юрге (Кемеровская область), Челябинске, Нижнем Тагиле (Свердловская область), Вольске (Саратовская область), Владимирской области и Подмосковье.

В зданиях смогут проживать 589 детей до 3 лет с мамами. Комнаты рассчитаны на одну-две женщины, оборудованы необходимой мебелью, в том числе пеленальными столами для детей, а также другими удобствами, передает ТАСС.

Добавим, первое подобное общежитие в порядке пилотного проекта появилось в марте 2013 года в доме ребенка при ИК-2 в Мордовии. После их стали открывать в других регионах.

Напомним, ранее Следком предложил ввести наказание за врачебные ошибки без лишения свободы.