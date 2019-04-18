Жена Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя

Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, рассказала, что его состояние стабилизировалось.

По ее словам, состояние писателя стабильно тяжелое, он находится в медицинском сне.

«Врачи никаких прогнозов не строят», — добавила Лукьянова.

Диагноз Дмитрия Быкова она раскрывать не стала, так как «от его здоровья не зависит обороноспособность страны», передает телеканал «360».

Напомним, что 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В столице Башкирии он планировал провести лекцию. За несколько часов до этого ему стало плохо.

Источник «РИА Новости» в департаменте здравоохранения Уфы рассказал, что Быков попал в больницу из-за острого нарушения кровообращения головного мозга.