Жена Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя
Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, рассказала, что его состояние стабилизировалось.
По ее словам, состояние писателя стабильно тяжелое, он находится в медицинском сне.
«Врачи никаких прогнозов не строят», — добавила Лукьянова.
Диагноз Дмитрия Быкова она раскрывать не стала, так как «от его здоровья не зависит обороноспособность страны», передает телеканал «360».
Напомним, что 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В столице Башкирии он планировал провести лекцию. За несколько часов до этого ему стало плохо.
Источник «РИА Новости» в департаменте здравоохранения Уфы рассказал, что Быков попал в больницу из-за острого нарушения кровообращения головного мозга.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым