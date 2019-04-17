Скворцова поручила провести телеконсилиум по лечению Быкова

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести телеконсилиум по ситуации с лечением писателя Дмитрия Быкова. Сейчас он находится в уфимской БСМП.

«По поручению Вероники Скворцовой Минздрав России оперативно организует телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По результатам телеконсилиума будет принято решение о дальнейших действиях медиков», — передает RNS слова пресс-секретаря министерства Максима Радецкого.

Ранее сообщалось, что диагноз «инсульт» не подтвердился. Официально никакой диагноз не сообщался. Однако, по данным СМИ, состояние Быкова все равно вызвано неким кровоизлиянием в мозг.