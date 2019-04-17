Актера Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса за просьбу принести водки

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного в Барнауле сняли с рейса «Аэрофлота».

«Я заказал 100 граммов водки и воду без газа, после этого ко мне подошел мальчик и сказал, что я пьян, но я не был пьян. В результате меня сняли с рейса», — цитирует его РБК.

Один из пользователей Instagram опубликовал видео, на котором Панкратов-Черный обращается к другим пассажирам самолета и объясняет ситуацию. Также актер попросил у других пассажиров прощения за сложившуюся ситуацию.

